На Николаевщине неизвестные пытались поджечь дом предпринимателя

Ночью, с 22 на 23 июня в 01.30 час. в городе Новая Одесса Николаевской области неизвестные забросали «Коктейлями Молотова» дом и гараж директора предприятия «Фанчи-Инфвест» Роман Стефанчишен , как раз за день до его дня рождения.

Об этом сообщил Федор Левченко на своей странице в Фейсбуке.

По предварительным данным было запущено один в окно жилого дома и один на крышу гаража, который находиться рядом с домом. В это время в доме находился Роман Стефанчишен, его жена и малолетний сын. И коктейль попал в окно спальни.

Сразу же были вызваны работники местной полиции, которые зафиксировали данное преступление. От любых комментариев они отказались.

Роман Стефанчишен: «Вся семья спала, резко проснулись от грохота. Выбежал на улицу – горит. Был запас огнетушителей, затушил. Обезопасил семью, ведь не знал – могло и еще лететь эти огненные штуки в дом. Вызвал сразу полицию. Начали оформлять, сказали, что похоже на «Коктели Молотова».

"Исходя из случившегося и анализа ситуации – я абсолютно уверен, что к данному преступлению могут быть причастны только руководитель Новоодесского райотдела полиции Владимир Самицкий и руководитель Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры Олег Наливайченко. Я расцениваю данное событие как покушение на мою жизнь и жизнь моей семьи", - сказал предприниматель.

Также Стефанчишен утверждает, что уже длительное время находился под давлением этих людей.

"У меня нет врагов, я ни с кем не конфликтую. Я занимаюсь легальным бизнесом. А эти двое горе руководителей пытаются установить контроль надо мной. У них ничего не выходит, вскоре уже должны освободить с занимаемой должности Самицкого, в отношении мошенника Наливайченко открыты уголовные дела и начала работать служебная проверка внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины. Подобные акты устрашения только показывают никчемность этих правоохранителей", - сказал он.

Роман Стефанчишен обратился к Генеральному прокурору Украины Ю.Луценко с требованием немедленного расследования данного акта устрашения.