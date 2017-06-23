Гужве грозит до 10 лет с конфискацией

Задержанному вчера вечером главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГПУ озвучили статью обвинения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту - "Статья 189. Вымогательство, ч.3". Согласно уголовному кодексу Украины, это - "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах".

Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.