17.06.17 18:232090
Гужве грозит до 10 лет с конфискацией
|23.06.17 13:46
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Задержанному вчера вечером главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержанному вчера вечером главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ГПУ озвучили статью обвинения.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook озвучила статью, которую инкриминируют журналисту - "Статья 189. Вымогательство, ч.3". Согласно уголовному кодексу Украины, это - "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах".
Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.