На Николаевщине отец утонул в канализации, спасая свою дочь

В четверг вечером в с. Ивановка, Очаковского района, мужчина утонул в канализационном колодце, спасая упавшую туда дочь.

Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на местных жителей.

25-летний местный житель Д. пришел к своей бывшей жене, чтобы навестить дочь. Пока бывший муж общался с женой, девочка вышла во двор, наступила на неплотно прикрытую крышку люка и провалилась в канализационный колодец. На крик девочки прибежал отец, залез в колодец и сумел вытолкнуть ребенка наружу. Однако сам упал и утонул в канализации.

Тело погибшего извлекли прибывшие на место происшествия спасатели.

Пара находилась в разводе, однако отношения между бывшими супругами были нормальными, отец часто навещал 5-летнюю дочку. В это день у погибшего мужчины был день рождения.