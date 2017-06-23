На Николаевщине отец утонул в канализации, спасая свою дочь

23.06.17 14:00Сколько просмотров этой статьи194Сколько комментариев этой статьи0

В четверг вечером в с. Ивановка, Очаковского района, мужчина утонул в канализационном колодце, спасая упавшую туда дочь.

Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на местных жителей.

25-летний местный житель Д. пришел к своей бывшей жене, чтобы навестить дочь. Пока бывший муж общался с женой, девочка вышла во двор, наступила на неплотно прикрытую крышку люка и провалилась в канализационный колодец. На крик девочки прибежал отец, залез в колодец и сумел вытолкнуть ребенка наружу. Однако сам упал и утонул в канализации.

Тело погибшего извлекли прибывшие на место происшествия спасатели.

Пара находилась в разводе, однако отношения между бывшими супругами были нормальными, отец часто навещал 5-летнюю дочку. В это день у погибшего мужчины был день рождения.

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