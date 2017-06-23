17.06.17 18:002590
В Николаеве детям дают воду из-под крана
|23.06.17 15:03
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В николаевском детском саде №128 «Солнышко» детям дают воду из-под крана.
В николаевском детском саде №128 «Солнышко» детям дают воду из-под крана.
Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомич» Татьяна Суслова в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодёжи и спорта, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА.
В дошкольном учебном заведении размещена соответствующая информация на стенде для родителей.
«Даже когда речь идёт о воде, то на это сдают деньги родители. Я считаю, что это вопиюще», — негодует народная избранница.
Татьяна Суслова отметила, что она разговаривала с начальником управления образования Анной Деркач, которая подтвердила, что обеспечение питьевой водой, соответствующей нормам, в бюджете не предусмотрено.