В Николаеве детям дают воду из-под крана

В николаевском детском саде №128 «Солнышко» детям дают воду из-под крана.

Об этом сообщила депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомич» Татьяна Суслова в ходе заседания комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодёжи и спорта, передаёт корреспондент ТАЙМЕРА.

В дошкольном учебном заведении размещена соответствующая информация на стенде для родителей.

«Даже когда речь идёт о воде, то на это сдают деньги родители. Я считаю, что это вопиюще», — негодует народная избранница.

Татьяна Суслова отметила, что она разговаривала с начальником управления образования Анной Деркач, которая подтвердила, что обеспечение питьевой водой, соответствующей нормам, в бюджете не предусмотрено.