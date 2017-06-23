Влюбленные подростки сбежали из дома на побережье Черного моря

23.06.17 15:39Сколько просмотров этой статьи195Сколько комментариев этой статьи0

Детей с Закарпатья нашли в курортном поселке Железный Порт, где они снимали комнату и развлекались .

Юные влюбленные из Закарпатской области, 16-летний парень и 15-летняя девушка, сбежали из дома на морской отдых в поселок Железный Порт Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Когда херсонским правоохранителям поступило ориентирования о розыске несовершеннолетних, полицейские начали обход местных кафе, а также расспрашивали персонал и посетителей о подростках, показывая им фото беглецов.

Одна из работниц кафе в курортном поселке Железный Порт узнала на фото своих постоянных посетителей. Женщина сказала, что парень с девушкой обедали в ее заведении. Полицейские остались дождаться подростков. Когда дети вновь пришли в кафе, их задержали.

Беглецов доставили в полицейский станцию, накормили, после чего сообщили их родителям, что дети в безопасности.

"Выяснилось, что подростки сбежали из дома почти две недели назад, взяв вещи и родительские деньги. До этого случая дети неоднократно выражали желание жить отдельно от взрослых. В курортном поселке Железный Порт они снимали комнату, днем загорали, а вечером развлекались", – сообщают правоохранители.

На следующий день за юными путешественниками приехали их родители вместе с представителем ювенальной превенции полиции Закарпатья.

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