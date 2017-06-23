Полиция назвала причину пожара в многоэтажке Лондона

Пожар начался после возгорания холодильника в одной из квартир.

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Ранее британский премьер Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Grenfell Tower. Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке - примерно по 100 в сутки - проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Мэй также распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

Отметим, на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.