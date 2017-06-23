В Николаеве у пенсионерки украли кошелек с тремя тысячами евро В Николаеве у пенсионерки украли кошелек с тремя тысячами евро. Пропажу пенсионерка заметила только на кассе в супермаркете и сразу вызвала полицию На видео с камер наблюдения зафиксирован момент кражи. Молодая женщина стоит рядом с пенсионеркой. Когда та отворачивается, девушка хватает кошелек из коляски и уходит. Пропажу пенсионерка заметила только на кассе и сразу вызвала полицию. Рассказала правоохранителям, что деньги получила за продажу дачного участка и пошла в супермаркет. Повезло воровке случайно, или за бабушкой следили, выясняют следователи. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама