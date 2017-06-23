17.06.17 18:002590
В Николаеве у пенсионерки украли кошелек с тремя тысячами евро
|23.06.17 16:05
|184
|0
В Николаеве у пенсионерки украли кошелек с тремя тысячами евро.
В Николаеве у пенсионерки украли кошелек с тремя тысячами евро.
Пропажу пенсионерка заметила только на кассе в супермаркете и сразу вызвала полицию
На видео с камер наблюдения зафиксирован момент кражи.
Молодая женщина стоит рядом с пенсионеркой. Когда та отворачивается, девушка хватает кошелек из коляски и уходит. Пропажу пенсионерка заметила только на кассе и сразу вызвала полицию. Рассказала правоохранителям, что деньги получила за продажу дачного участка и пошла в супермаркет.
Повезло воровке случайно, или за бабушкой следили, выясняют следователи.