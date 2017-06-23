Киевская компания хочет складировать опасные отходы в Очакове

В Очакове киевская компания «Бигас» намерена организовать склад опасных отходов. Решающее слово за общественностью, сообщает интернет-издание «Очаков.NET».

Не так давно на сайте городского совета Очакова появилось объявление о проведении общественных слушаний по сбору и хранению ООО «Бигас» опасных отходов на территории города. Слушания назначены на 27 июня на 10:00.

В комментарии интернет-изданию «Очаков.NET» мэр города Сергей Бычков рассказал, что компания «Бигас» купила склады в Очакове и намерена хранить там различные отходы: люминесцентные лампы, масла, аккумуляторы.

«Там отходы люминесцентные лампы, масла, аккумуляторы. Есть такая группа отходов. Дело в том, что люди должны приехать на общественные слушания, показать свою лицензию, показать свои документы. От того, что они купили склад на территории Очакова, это еще не дает им права привозить сюда отходы. У них должна быть лицензия, у них должна быть документация. Они получат общественные слушания, которые, скорей всего, будут отрицательными, и поедут себе дальше», — отметил городской голова.

Горожан приглашают в большой зал исполнительного комитета Очаковской городского совета, где каждый сможет высказать свою позицию по этому вопросу.

«Процесс идет согласно закона. 27 июня приезжайте, приедет компания «Бигас» и будет доказывать городу Очакову, что это очень необходимо разместить в курортном городе отходы», — рассказал Бычков.

Стоит отметить, что по информации с Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, ООО «Бигас» действительно зарегистрировано в Киеве, руководителем которого является Константин Провотар.

В перечне вводов деятельности указано, что компания занимается сбором безопасного и опасного мусора, а также его хранением, обработкой и восстановлением.