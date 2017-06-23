Дело Майдана. Экс-беркутовцы объявили голодовку

23.06.17 18:55Сколько просмотров этой статьи200Сколько комментариев этой статьи0

От еды отказываются пятеро обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана.

Пять экс-бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в убийствах 48 активистов Евромайдана, объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский, ссылаясь на соответствующее письмо обвиняемых, информирует Страна.ua.

Бойцы, находящиеся третий год под стражей, настаивают на том, что "националистические организации оказывают давление на суд присяжных".

"На сегодняшний день, власть, используя националистические организации для давления на суд присяжных, делает все для того, чтобы удерживать нас под стражей. В то же время, происходит героизация активистов протестных акций, которые совершали уголовные правонарушения против сотрудников правоохранительных органов (в том числе убийства, и нанесение тяжких телесных повреждений)", – отмечается в письме.

Экс-беркутовцы подчеркивают, что каждые два месяца суд продлевает им содержание под стражей. "Протестуя против произвола существующей власти, мы объявляем бессрочную голодовку", – говорится в письме.

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