Западная Украина оказалась в плену непогоды

Зафиксирован один смертельный эпизод.

На Закарпатье с ночи бушует непогода. В результате разгула стихии в регионе залило дороги, а машины останавливались из-за потопа даже на центральных улицах Ужгорода.

В Мукачево же ветер валил деревья, одно из которых раздавило машину. Однако, пик буйства стихии пришелся на Прикарпатье, где жертвой грозы стал мужчина, которого убило молнией.