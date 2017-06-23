17.06.17 18:002590
Западная Украина оказалась в плену непогоды
|23.06.17 19:10
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Зафиксирован один смертельный эпизод.
Зафиксирован один смертельный эпизод.
На Закарпатье с ночи бушует непогода. В результате разгула стихии в регионе залило дороги, а машины останавливались из-за потопа даже на центральных улицах Ужгорода.
В Мукачево же ветер валил деревья, одно из которых раздавило машину. Однако, пик буйства стихии пришелся на Прикарпатье, где жертвой грозы стал мужчина, которого убило молнией.