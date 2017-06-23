17.06.17 18:002590
В Коблево горел кафе- бар
|23.06.17 18:43
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В четверг, 22 июня, в Коблево на Одесской улице произошел пожар в кафе- баре.
В четверг, 22 июня, в Коблево на Одесской улице произошел пожар в кафе- баре.
Из-за высокой пожарной нагрузки помещений осложнялось тушения пожара, декорации в помещении были выполнены из дерева и тросника.
Около 19:50 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода мангала.