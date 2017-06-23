В Коблево горел кафе- бар В четверг, 22 июня, в Коблево на Одесской улице произошел пожар в кафе- баре. Из-за высокой пожарной нагрузки помещений осложнялось тушения пожара, декорации в помещении были выполнены из дерева и тросника. Около 19:50 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м. Причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода мангала. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама