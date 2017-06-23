Николаевский суд продлил срок ареста Бурана

Сегодня, 23 июня, в Заводском районном суде города Николаева прошло судебное заседание по делу судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана, подозреваемого в получении взятки в размере 500 тыс.грн, передает Интернет-издание Инше.Тв.

Однако на заседание не явились адвокаты Алексея Бурана, потерпевший и его представитель, потому представители прокуратуры предложили перенести заседание на другую дату.

Кроме того, они предложили сегодня рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения для Алексея Бурана в виде содержания под стражей, поскольку завтра срок предыдущего решения истекает завтра. В виду отсутствия адвокатов было предложено привлечь для одного процессуального действия адвоката Центра бесплатной правовой помощи.

Далее коллегия судей объявила часовой перерыв в заседании, чтобы прибыл бесплатный адвокат для подсудимого.

В итоге, и Алексею Бурану, и Андрею Селехову (второй фигурант дела, находящийся под домашним арестом) продлили на два месяца меры пресечения.

31 марта согласие на задержание и арест Бурана предоставила Верховная Рада Украины. За постановление относительно задержания и ареста проголосовали 255 и 247 депутатов.