Непогода в Украине: Ураган, ливни и град

Под удар стихии попали Львов и Мукачево.

На западную часть страны 23 июня обрушился шквальный ветер с грозами и градом. В результате ливней и шквалистого ветра произошло падение деревьев четырех районах в Закарпатской области, передает Mukachevo.net.

В городе Виноградов дерево упало на автомобиль, который передвигался по проезжей части автодороги, водитель не пострадал. В Мукачево из-за сильного ветра обвалилась кирпичная стена, повредившая шесть автомобилей, четыре из которых - существенно.

Затем шквальный ветер с ливнем и градом обрушились и на Львов, в результате чего по девяти адресам повалены деревья. Поврежденные линии электропередач, с одного из зданий сорвана крыша.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, непогода движется в киевском направлении.

"23 июня в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, местами сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - написала она на своей странице в Facebook.

Также синоптик предупредила о ливнях и одесситов.