На Луганском направлении в АТО обострилась ситуация. Двое бойцов ВСУ ранены

24.06.17 08:38Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

За прошедшие сутки, 23 июня, обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Представители неподконтрольных территорий 48 раз открывали огонь по украинским защитникам, в том числе 14 раз - с артиллерии, которая строго запрещена минскими соглашениями. Сложной ситуация остается на Луганском направлении.

Луганское направление 27 в течение минувших суток подвергалось обстрелу. Горячее всего было в районе Бахмутской трассы, территорию накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, из 122-мм артиллерии - позиции украинских воинов вблизи Крымского.

Вечером обстреливались украинские пункты неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастье и Попасной. Также били в районе Лобачева, Донца и Нижнетеплое. На Приморском направлении обстрелы велись в районе Широкино и Водяного из 122-мм артиллерийских систем.

Из 120-мм минометов снова совершили обстрел украинских укреплений неподалеку Лебединского, а из минометов калибра 82 мм - в районе Талаковки. Используя стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций, открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Широкино, Гнутово, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого.

Всего зафиксировано 13 обстрелов сил АТО на этой части фронта. На Донецком направлении вечером огонь вели в районе Зайцевого, трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по украинским оборонительным позициям в южном пригороде Авдеевки.

Вследствие обстрелов двое бойцов сил АТО вчера получили ранения.

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