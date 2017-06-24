17.06.17 18:002590
Розыск в Николаеве: ищут девушку, которая украла из спортзала рюкзак с ценными вещами (видео)
|24.06.17 10:46
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В Николаеве неизвестная девушка подозревается в краже рюкзака из спортивного зала по адресу проспект Мира, 40 Б.
В Николаеве неизвестная девушка подозревается в краже рюкзака из спортивного зала по адресу проспект Мира, 40 Б.
Об этом сообщают «Преступности.НЕТ» со ссылкой на владельца рюкзака Александра Дудяка.
Преступление случилось 22 июня в 11:21.
В рюкзаке были паспорт, права, ключи от машины, «iPhone 5», около 3,7 тысячи гривен.
На видео показано, что девушка заходит в зал, а потом через пять минут выходит с украденным рюкзаком.
Внутри рюкзак подписан фамилией Дудяк и номером телефона (который украли).
Похищенный черный «iPhone» имеет трещину на глянцевой части, время на час отстаёт от реального.
Николаевец надеется, что ему удастся вернуть документы, которые были в рюкзаке. Телефон для связи с ним – 093 790 4373.