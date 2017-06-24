Розыск в Николаеве: ищут девушку, которая украла из спортзала рюкзак с ценными вещами (видео)

В Николаеве неизвестная девушка подозревается в краже рюкзака из спортивного зала по адресу проспект Мира, 40 Б.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ» со ссылкой на владельца рюкзака Александра Дудяка.

Преступление случилось 22 июня в 11:21.

В рюкзаке были паспорт, права, ключи от машины, «iPhone 5», около 3,7 тысячи гривен.

На видео показано, что девушка заходит в зал, а потом через пять минут выходит с украденным рюкзаком.

Внутри рюкзак подписан фамилией Дудяк и номером телефона (который украли).

Похищенный черный «iPhone» имеет трещину на глянцевой части, время на час отстаёт от реального.

Николаевец надеется, что ему удастся вернуть документы, которые были в рюкзаке. Телефон для связи с ним – 093 790 4373.