Розыск в Николаеве: ищут девушку, которая украла из спортзала рюкзак с ценными вещами (видео)

24.06.17 10:46Сколько просмотров этой статьи169Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве неизвестная девушка подозревается в краже рюкзака из спортивного зала по адресу проспект Мира, 40 Б.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ» со ссылкой на владельца рюкзака Александра Дудяка.

Преступление случилось 22 июня в 11:21.

В рюкзаке были паспорт, права, ключи от машины, «iPhone 5», около 3,7 тысячи гривен.

На видео показано, что девушка заходит в зал, а потом через пять минут выходит с украденным рюкзаком.

Внутри рюкзак подписан фамилией Дудяк и номером телефона (который украли).

Похищенный черный «iPhone» имеет трещину на глянцевой части, время на час отстаёт от реального.

Николаевец надеется, что ему удастся вернуть документы, которые были в рюкзаке. Телефон для связи с ним – 093 790 4373.

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