В Мариуполе прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали

24.06.17 11:21Сколько просмотров этой статьи176Сколько комментариев этой статьи0

На базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе в результате несчастного случая произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

— По предварительным данным, в месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас, — сказано в сообщении.

Как удалось узнать 0629 из собственных источников, взорвался снаряд от гранатомета.

В результате взрыва пострадали семь человек, все полицейские. Травмы тяжелые. четыре человека получили осколочные ранения конечностей, двое — грудной клетки, одному полицейскому осколок попал в голову.

«Скорая» госпитализировала пострадавших в нейрохирургию горбольницы №5. Сейчас медики борются за жизнь полицейских.

Отмечается, что снаряд уже вывезли из базы и везут на утилизацию.

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