На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

В пятницу, 23 июня, в Донецкой области сотрудники Нацполиции во время поисковой операции шестилетней Алины Васютиной обнаружили другую маленькую девочку. Об этом у себя в Facebook заявил начальник ГУ НП области Вячеслав Аброськин.

По его информации, маленького ребенка обнаружили в наркопритоне, на вид девочке 2-3 года. Потом правоохранители разыскали ее мать, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции передали ребенка социальным службам. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, полиция, спасатели, водолазы и Нацгвардия уже несколько дней ищут 6-летнюю Алину Васютину, которая пропала в городе Горняк Покровского района Донецкой области.