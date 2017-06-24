Работников морга накажут за сдачу трупов в аренду "колдунам"

Прокуратура Санкт-Петербурга (России) собирается наказать работников Бюро судебно-медицинской экспертизы за то, что сотрудники морга допускали посторонних в служебные помещения.

СМИ сообщили, что участница шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов" Наталья Бантеева проводила уроки магии в местном морге.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку и подтвердила, что в 2016 года работники дважды пускали в учебную секцию морга победительницу телешоу, которая проверяла свои экстрасенсорные способности, и ее группу из десяти человек.

"В учебной секции морга посетителям предоставлялись трупы в целях проведения занятий по так называемой "магии", — сообщила прокуратура.

Прокуратура уже внесла представление для устранения нарушения закона и привлечения виновных к ответственности.