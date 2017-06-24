17.06.17 18:002590
Работников морга накажут за сдачу трупов в аренду "колдунам"
|24.06.17 13:02
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Прокуратура Санкт-Петербурга (России) собирается наказать работников Бюро судебно-медицинской экспертизы за то, что сотрудники морга допускали посторонних в служебные помещения.
Прокуратура Санкт-Петербурга (России) собирается наказать работников Бюро судебно-медицинской экспертизы за то, что сотрудники морга допускали посторонних в служебные помещения.
СМИ сообщили, что участница шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов" Наталья Бантеева проводила уроки магии в местном морге.
Прокуратура Красногвардейского района провела проверку и подтвердила, что в 2016 года работники дважды пускали в учебную секцию морга победительницу телешоу, которая проверяла свои экстрасенсорные способности, и ее группу из десяти человек.
"В учебной секции морга посетителям предоставлялись трупы в целях проведения занятий по так называемой "магии", — сообщила прокуратура.
Прокуратура уже внесла представление для устранения нарушения закона и привлечения виновных к ответственности.