Херсонские пограничники поймали николаевских браконьеров

24.06.17 12:28Сколько просмотров этой статьи212Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, херсонские пограничники в очередной раз обнаружили браконьеров на побережье Березанского залива в районе населенного пункта Рыбаковка.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда. Два гражданина Украины, жители Березанского района Николаевщины, с помощью четырех сетей выловили почти 40 килограммов креветки, чем нанесли убытки государству на сумму почти 100 тысяч гривен.

Обнаруженные водные живые ресурсы и запрещенные орудия лова пограничники передали представителям Национальной полиции и направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

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