Николаевцы спасли собаку, оставленную на привязи без еды и воды

24.06.17 14:26Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве соседи дома в Ракетной Роще сообщили зоозащитникам о собаке, которая сидит на привязи без еды и воды, и воет днями. Животное вместе с полицией изъяли. Об этом сообщается на странице КП «Центр защиты животных» в «Фейсбук».

По словам соседей, собака давно сидит на привязи. Они перекидывали ей через забор еду и пытались со шланга наполнить кастрюлю возле будки водой. Но затем собаку перевязали вне зоны досягаемости.

«Она целыми днями скулить и воет, посъедала в округе (насколько достает цепь) траву», — сообщила зоозащитникам женщина.

Соседи подтвердили, что хозяин дачи сдает ее другому человеку и бывает редко. Арендатор приезжает 1-2 раза в неделю и неизвестно, кормит ли собаку. Центр защиты животных вызвал полицию на место. Связавшись с хозяином, зоозащитники получил разрешение забрать собаку.

«Соседи пустили во двор через свой забор. У животного не было воды, и еды, будка находилась под палящим солнцем. Собака не сопротивлялась, только лаяла, так как была голодная. Без труда его вывели в машину и привезли на предприятие», — говорится в сообщении.

Акт изъятия подписали патрульные и соседи. По словам работников ЦЗЖ, они намерены писать заявление в полицию о жестоком обращении с животными. А собаки будут искать нового хозяина.

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