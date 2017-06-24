На Николаевщине забросали «коктейлями Молотова» дом местного предпринимателя

Прошлой ночью в городе Новая Одесса Николаевской области неизвестные забросали дом и гараж местного предпринимателя «коктейлями Молотова».

Об этом сообщил николаевский политтехнолог Фёдор Левченко.

В окно дома и на крышу гаража директора предприятия «Фанчи–Инфвест» Романа Стефанчишена неизвестные бросили «коктейли Молотова».

В это время в доме находился сам предприниматель, его жена и малолетний сын. Хозяин дома вызвал полицию и написал заявление.

Пострадавший утверждает, что к нападению причастно руководство местной полиции и прокуратуры:

«Я абсолютно уверен, что к данному преступлению могут быть причастны только руководитель Новоодесского райотдела полиции Владимир Самицкий и руководитель Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры Олег Наливайченко.

Я расцениваю данное событие как покушение на мою жизнь и жизнь моей семьи».

Пострадавший намерен обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием проведения расследования произошедшего.