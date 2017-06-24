17.06.17 18:002590
На Николаевщине забросали «коктейлями Молотова» дом местного предпринимателя
|24.06.17 14:48
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Прошлой ночью в городе Новая Одесса Николаевской области неизвестные забросали дом и гараж местного предпринимателя «коктейлями Молотова».
Прошлой ночью в городе Новая Одесса Николаевской области неизвестные забросали дом и гараж местного предпринимателя «коктейлями Молотова».
Об этом сообщил николаевский политтехнолог Фёдор Левченко.
В окно дома и на крышу гаража директора предприятия «Фанчи–Инфвест» Романа Стефанчишена неизвестные бросили «коктейли Молотова».
В это время в доме находился сам предприниматель, его жена и малолетний сын. Хозяин дома вызвал полицию и написал заявление.
Пострадавший утверждает, что к нападению причастно руководство местной полиции и прокуратуры:
«Я абсолютно уверен, что к данному преступлению могут быть причастны только руководитель Новоодесского райотдела полиции Владимир Самицкий и руководитель Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры Олег Наливайченко.
Я расцениваю данное событие как покушение на мою жизнь и жизнь моей семьи».
Пострадавший намерен обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием проведения расследования произошедшего.