Видеофакт. Взорванная боевиками ИГ главная мечеть Мосула

24.06.17 15:06Сколько просмотров этой статьи176Сколько комментариев этой статьи0

Связанное с джихадистами информационное агентство «Амак» опубликовало кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.

Как сообщает Reuters, на кадрах — то, что осталось от соборной мечети «Ан-Нури» и покосившегося минарета в историческом центре Мосула. Именно здесь три года назад лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата».

Военные рассказали, что боевики подорвали комплекс, когда элитные контртеррористические подразделения армии Ирака приблизились к мечети на расстояние 50 метров.

По словам исламистов, исторические постройки были разрушены в результате обстрела американской авиации.

Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем боевиков, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.

По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов.

Многие гибнут в результате авиаударов и обстрелов. Пытающихся бежать из города отстреливают снайперы «Исламского государства».

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