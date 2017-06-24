17.06.17 18:002590
Видеофакт. Взорванная боевиками ИГ главная мечеть Мосула
|24.06.17 15:06
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Связанное с джихадистами информационное агентство «Амак» опубликовало кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.
Связанное с джихадистами информационное агентство «Амак» опубликовало кадры взорванной Большой соборной мечети Мосула.
Как сообщает Reuters, на кадрах — то, что осталось от соборной мечети «Ан-Нури» и покосившегося минарета в историческом центре Мосула. Именно здесь три года назад лидер джихадистов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата».
Военные рассказали, что боевики подорвали комплекс, когда элитные контртеррористические подразделения армии Ирака приблизились к мечети на расстояние 50 метров.
По словам исламистов, исторические постройки были разрушены в результате обстрела американской авиации.
Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем боевиков, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.
По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов.
Многие гибнут в результате авиаударов и обстрелов. Пытающихся бежать из города отстреливают снайперы «Исламского государства».