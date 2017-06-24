ДТП в Николаеве: столкнулись мопед и внедорожник Днем в субботу, 24 июня, в Николаеве на проспекте Героев Украины (проспект Героев Сталинграда, бывш.) произошло ДТП с участием внедорожника "Тойота" и мопеда. Об этом сообщает спецкорреспондент 0512. Мопед и внедорожник столкнулись в районе остановки "Школьная", возле воинской части 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады. Вследствие ДТП водитель мопеда получил легкие ушибы, оба транспортных средства получили механические повреждения. Причина аварии устанавливается, на месте работают сотрудники полиции. Движение по проспекту Героев Украины временно затруднено. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама