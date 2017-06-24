Пьяный николаевец устроил ДТП за рулем чужой машины

Вчера, около 13:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Садовой. На месте происшествия инспекторы увидели, что столкнулись автомобилей ИЖ 2717 и Daewoo Lanos, пишет "Новостной Николаев".

Стражи порядка пообщались с 50-летним водителем ИЖ, у которого стражи сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения, и выяснили следующее.

Сначала он выпил литр водки (дополнительно отметил это в протоколе об административном правонарушении), после чего, проходя по проспекту Центральному, увидел транспортное средство ИЖ 2717 и решил покататься.

Как он попал внутрь и поехал человек помнит плохо. Но примерно в 50 метрах он не справился с управлением и допустил столкновение с Daewoo Lanos, который стоял на месте.

В дальнейшем выяснилось, что и водительского удостоверения у него при себе не было. Мужчина согласился пройти тест на состояние опьянения, результат - 2,94 промилле.

Патрульные составили админматериалы за нарушение правил дорожного движения Украины, что повлекло повреждение транспортных средств, управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали мужчину уже им.