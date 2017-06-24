В Николаеве в многоэтажном доме загорелся балкон из-за брошенного окурка

Предварительная причина - неосторожность при курении не установленным лицом.

Спасателями было установлено, что горит балкон и есть угроза распространения пожара на квартиру и соседние дома. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

22 июня в 12:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара на балконе квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома по ул. Айвазовского Корабельного района г. Николаева.

На место происшествия прибыли отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасателями было установлено, что горит балкон и есть угроза распространения пожара на квартиру и соседние дома. На лестничной клетке образовалось плотное задымление.

Спасатели проводя разведку в квартире обнаружили женщину, которая спала и не почувствовала запаха дыма. Сотрудники Службы спасения вывели ее на свежий воздух.

В 13:15 пожар ликвидирован на площади 5 кв.м.

Предварительная причина - неосторожность при курении не установленным лицом (брошенный окурок).