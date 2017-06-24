При самоподрыве смертника в Мекке пострадали шесть иностранных паломников

В итоге взрыва сооружение обрушилось, пострадали и были отправлены в медучереждение шесть иностранцев.

Инцидент произошел накануне до Ид аль-Фитра (Ураза-байрам, в нынешнем 2017-ом году приходится на 25 июня), одного из 2-х основных праздников ислама, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Это один из 2-х основных мусульманских праздников, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Об этом заявило министерство внутренних дел королевства.

По располагаемой последней информации МВД правонарушителей было трое.

По утверждению представителя МВД, спецназ задержал боевиков в кварталах Аль-Асиля и Аджйад.

Обидчик в Айджаде, который готовился совершить теракт, был блокирован в трехэтажном доме. 2-ой квартал находится в непосредственной близости от Заповедной мечети, где собираются до двух млн верующих на молитву таравих. По силовикам открыли огонь, один из боевиков подорвал себя.

В итоге взрыва строение обрушилось. В итоге 11 человек получили ранения, из них пятеро — работники сил безопасности. Все они были доставлены в больницу.

Правоохранителям удалось взять 5 участников террористической группы, среди которых была в том числе и женщина. Об этом передает Al Arabiya ссылаясь на объявление МВД королевства.