На Молдавию обрушился страшный ураган

25.06.17 08:00Сколько просмотров этой статьи175Сколько комментариев этой статьи0

На Молдавию обрушился страшный ураган. Сообщает "112 канал".

Из-за ураганного ветра во время грозы дома во многих населенных пунктах Молдовы остались без крыш, а десятки сел лишились электроэнергии. В столице упавшие деревья перекрыли движение на улицах города. Также во многих населенных пунктах здания остались без крыш.

В 15 регионах страны начался деревопад. Работники молдавского Департамента чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты работают в усиленном режиме для устранения последствий урагана.

В столице страны дерево упало на 87-летнюю пенсионерку, которую поместили в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Около 6 тысяч гектаров виноградников были повреждены градом.

На данный момент продолжаются работы по очистке улиц от многочисленных деревьев.

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