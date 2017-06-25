17.06.17 18:002590
В районе села Заря на Донбассе засняли жуткий смерч (видео)
|25.06.17 08:24
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Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
В сеть попало видео мощного смерча, который пронесся около населенного пункта Заря Никольского района Донецкой области 23 июня сего года.
На видео видно, как мощный ветер, закручиваясь в смерч, поднимает в воздух различные предметы. Заметно, что смерч прошел вдалеке от жилых построек. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.