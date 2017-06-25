В районе села Заря на Донбассе засняли жуткий смерч (видео) Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. В сеть попало видео мощного смерча, который пронесся около населенного пункта Заря Никольского района Донецкой области 23 июня сего года. На видео видно, как мощный ветер, закручиваясь в смерч, поднимает в воздух различные предметы. Заметно, что смерч прошел вдалеке от жилых построек. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама