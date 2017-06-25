Меня вытравили едким дымом, — жительница Николаева пожаловалась на коблевский беспредел

Жители Николаева, отдыхавшие на Коблевском курорте, возмущены размещением барных зонтов вдоль базы отдыха «Resort Marine».

Об этом на своей странице в Фейсбук написала местная жительница Дарья Ефимова.

В «гневном посте» Ефимова написала о том, что данное заведение в виде кафе полностью загораживает проход в базу отдыха, но женщина написала и о других проблемах с которыми столкнулась во время отдыха в Коблево.

— Меня удивили комфортные условия базы отдыха «ResortMarine». Я открыла ее для себя в этом году, приехали вместе с детьми, я лично хотела выспаться, поэтому все время проводила в комнате.

Условия, комфорт, атмосфера – все чудесно, мы с семьей в восторге.

НО! Меня убили эти ПАЛАТКИ у входа в базу, пройти невозможно. Каждый вечер я приходила ссориться с управляющим, но бесполезно.

Полно пьяных, ругающихся матом, курящих людей, которые зависают там до 4-5 утра. Еще два заведения Милано и Восток, тоже там много людей, шумно, даже драки были, вызываю полицию, чтобы хоть кто-то их успокоил.

В целом мне понравилась база, и ладно уже это милано и восток, но эти зонты вдоль всей базы меня реально напрягали, едким дымом от шашлыка – меня просто оттуда вытравливали, — написала отдыхающая.

Также, кто является хозяином данного заведения, неизвестно. Отдыхающим мешает и громкая музыка, которая гремит сразу с трех заведений: пиццерия «Milano», кафе «Восток» и «La Terrasse».

Помимо этого, из-за зонтов невидно вывеску самого отеля, который предлагает места для проживания.

Что касается непосредственно заведения без названия, которое мешает отдыхающим нормально проводить время, то помимо этого, опасность состоит еще и в том, что за самой деревянной постройкой, в которой находится прилавок с продуктами питания находится газовый баллон прямо на солнце. А как известно, это говорит о несоблюдении правил безопасности.

Как видно на фотографиях, со второго этажа базы отдыха «Resort Marine» дым из мангала рассеивается прямо на номера гостей отеля, что не может не выводить из себя отдыхающих, а также из-за дыма невозможно пройти и без того дорожкой, которой благодаря этой «шашлычной» — нет. Кстати, мангал находится под высоковольтной линией.

На столбе есть электросчетчик, что свидетельствует о том, что владельцы «пивнушки» врезались в электросеть. Куда смотрят энергетики?! По-видимому, контролирующие органы смотрят в другую сторону.

Остается надеяться на то, что в скором времени хозяин данного заведения объявится и с помощью конструктивного диалога возникшая проблема будет решена.

Данный случай «Николаевским Известиям» прокомментировали в управлении контроля за оборотом и налогооблажением подакцизным товаром ГФС В Николаевской области.

— Торговля пивом в таких условиях незаконна. Согласно действующему законодательству, лицензию можно получить только при наличии закрытого помещения, — отметил специалист.

Кроме того, на «пивнушках» написано «Народжене в Чернігові», а согласно закону с 2015 года надписи подобного рода – реклама, которая только подтверждает торговлю пивом и ее марку.