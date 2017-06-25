17.06.17 18:002590
Масштабное ДТП в Киеве
|25.06.17 11:30
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Автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра
Автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра
В Киеве на Большой Кольцевой дороге произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.
Об этом сообщает издание Эспрессо.
Отмечается, что автомобиль Mitsubishi Lancer двигался с высокой скоростью. Водитель машины не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело на разделительную полосу, где задом врезалось в столб.
Перед этим автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра. В результате удара машину перевернуло несколько раз. В ДТП пострадали водитель и его пассажирка.