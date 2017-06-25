Масштабное ДТП в Киеве

Автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра

В Киеве на Большой Кольцевой дороге произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Об этом сообщает издание Эспрессо.

Отмечается, что автомобиль Mitsubishi Lancer двигался с высокой скоростью. Водитель машины не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело на разделительную полосу, где задом врезалось в столб.

Перед этим автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра. В результате удара машину перевернуло несколько раз. В ДТП пострадали водитель и его пассажирка.