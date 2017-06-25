17.06.17 18:002590
Число жертв пожара в Пакистане приближается к 150
|25.06.17 18:16
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Около 50 человек находятся в критическом состоянии.
Около 50 человек находятся в критическом состоянии.
Количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане возросло до 148 человек, сообщает АР со ссылкой на спасательные службы.
По информации агентства, еще 50 человек находятся в критическом состоянии . Ранее сообщалось о 120 погибших. По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной не справился с управлением, его машина перевернулась и позже загорелась. Но до этого у цистерны собрались люди, чтобы собрать разливавшее топливо.