Число жертв пожара в Пакистане приближается к 150

Около 50 человек находятся в критическом состоянии.

Количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане возросло до 148 человек, сообщает АР со ссылкой на спасательные службы.

По информации агентства, еще 50 человек находятся в критическом состоянии . Ранее сообщалось о 120 погибших. По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной не справился с управлением, его машина перевернулась и позже загорелась. Но до этого у цистерны собрались люди, чтобы собрать разливавшее топливо.