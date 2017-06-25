Драка в баре Николаева: есть пострадавшие

25.06.17 18:36Сколько просмотров этой статьи177Сколько комментариев этой статьи0

На выходных в одном из баров Николаева произошла драка между посетителями. Одного из конфликтующих ранили ножом, в результате чего он оказался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной полиции.

"В полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на улице Московской происходит драка. Выяснилось, что конфликт произошел между посетителями развлекательного заведения", – рассказали в полиции.

По словам "копов", мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, конфликт начался в самом баре, а затем оппоненты вышли на улицу и начали драться. 30-летний мужчина ударил 25-летнего парня ножом в грудную клетку, а девушку, которая пыталась остановить драку, "огрел" стаканом по голове.

Отмечается, что пострадавшего с ножевым ранением забрала бригада скоро помощи.

"После хирургического вмешательства пострадавший находится в медицинском учреждении. Девушка проходит лечение амбулаторно", – рассказывают в полиции и добавляют, что нападавшего задержали и начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. -"Готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей".

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