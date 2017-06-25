17.06.17 18:002590
Драка в баре Николаева: есть пострадавшие
|25.06.17 18:36
|177
|0
На выходных в одном из баров Николаева произошла драка между посетителями. Одного из конфликтующих ранили ножом, в результате чего он оказался в больнице.
На выходных в одном из баров Николаева произошла драка между посетителями. Одного из конфликтующих ранили ножом, в результате чего он оказался в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной полиции.
"В полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на улице Московской происходит драка. Выяснилось, что конфликт произошел между посетителями развлекательного заведения", – рассказали в полиции.
По словам "копов", мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, конфликт начался в самом баре, а затем оппоненты вышли на улицу и начали драться. 30-летний мужчина ударил 25-летнего парня ножом в грудную клетку, а девушку, которая пыталась остановить драку, "огрел" стаканом по голове.
Отмечается, что пострадавшего с ножевым ранением забрала бригада скоро помощи.
"После хирургического вмешательства пострадавший находится в медицинском учреждении. Девушка проходит лечение амбулаторно", – рассказывают в полиции и добавляют, что нападавшего задержали и начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. -"Готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей".