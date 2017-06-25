В Николаеве подросток погиб после того, как нечаянно выстрелил себе в живот из дробовика

24 июня в 15.21 в николаевскую полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что с огнестрельным ранением охотничьей дробью в живот и руку госпитализирован 14-летний мальчик.

Отец парня рассказал следователям Корабельного отдела полиции, что сын нашел дома сумку с оружием и в результате небрежного обращения случайно выстрелил себе в живот.

Во время осмотра домовладения правоохранителями было обнаружено и изъято: фрагменты пыжа и охотничьего патрона, предмет, похожий на гранату РГД-5, запал, предварительно от гранаты, 10 патронов с резиновыми пулями, предмет, похожий на обрез ружья, магазин от пистолета неизвестной марки, которые 42-летний домовладелец хранил незаконно, за что был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Происхождение изъятого и его принадлежность устанавливается. Вооружение направлено на исследование в Николаевский Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Раненому парню была проведена операция, во время которой до девяти вечера медики пытались спасти ребенку жизнь, но он, так и не приходя в сознание, умер.

Следователями Корабельного отдела полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ведется следствие.