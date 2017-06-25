Надежда Савченко в Николаеве - ее забросали яйцами

Вечером в воскресенье, 25 июня, в Николаеве, на площади Леонтовича, перед зоопарком была сорвана встреча Надежды Савченко с горожанами.

На встречу пришло около 50 николаевцев и активистов, среди которых были представители правых организаций.

В ходе выступления к Савченко подошел бывший учасник АТО и активист и спросил сколько парней погибло из-за нее в зоне АТО.

Мужчина хотел взять микрофон, но полиция этому воспрепятствовала, из-за этого завязалась потасовка в ходе которой Надежду Савченко забросали яйцами, передает Новости.N.