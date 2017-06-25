Во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам Эрдоган упал в обморок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Информацию об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в 05:15 утра во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. К президенту сразу же подбежали охранники. Его унесли с мечети на носилках. Президенту была оказана медицинская помощь, и через несколько минут Эрдоган пришел в сознание.

Репортеров к президенту Турции не пускали. Но позднее он сам вышел к журналистам. Эрдоган заявил, что чувствует себя хорошо. Он объяснил, что ухудшение самочувствия было вызвано резким скачком сахара в крови.

Напомним, в 2012 году Эрдогану делали операцию на желудке.

25 июня мусульмане по всему миру отмечают окончание священного месяца Рамадан. В эти дни принято отказываться от пищи от рассвета до заката. Рамадан они проводят в молитвах. Этот месяц посвящен духовному очищению. По случаю окончания Рамадана мусульмане устраивают празднования Ураза-Байрам.