17.06.17 18:002590
Во время молитвы в честь праздника Ураза-Байрам Эрдоган упал в обморок
|25.06.17 20:00
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Информацию об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в 05:15 утра во время молитвы в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул. К президенту сразу же подбежали охранники. Его унесли с мечети на носилках. Президенту была оказана медицинская помощь, и через несколько минут Эрдоган пришел в сознание.
Репортеров к президенту Турции не пускали. Но позднее он сам вышел к журналистам. Эрдоган заявил, что чувствует себя хорошо. Он объяснил, что ухудшение самочувствия было вызвано резким скачком сахара в крови.
Напомним, в 2012 году Эрдогану делали операцию на желудке.
25 июня мусульмане по всему миру отмечают окончание священного месяца Рамадан. В эти дни принято отказываться от пищи от рассвета до заката. Рамадан они проводят в молитвах. Этот месяц посвящен духовному очищению. По случаю окончания Рамадана мусульмане устраивают празднования Ураза-Байрам.