17.06.17 18:002590
В Испании эвакуированы тысячи человек из-за пожара
|25.06.17 20:15
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Огонь вспыхнул вечером в национальном парке Доньяна.
Огонь вспыхнул вечером в национальном парке Доньяна.
Свыше двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в районе муниципалитета Могер в испанской Андалусии. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.
По имеющейся информации, огонь вспыхнул вечером в национальном парке Доньяна. Борьбу с огнем ведут несколько сотен человек, в распоряжении которых имеется авиация.
Владельцы местных баров и магазинов закрыть свои заведения из-за "пепельного дождя", который осыпал крыши и террасы.
Причина возгорания не определена. Однако спасатели не исключают человеческий фактор. Информации о пострадавших пока не поступало.