В Нью-Йорке подросток выпала из аттракциона [видео]

Посетители поймали девушку во время падения, однако один из "спасателей" сам пострадал. Аттракцион временно закрыли.

В Нью-Йорке девочка-подросток сорвалась с аттракциона. Перед падением ей удалось зацепиться за сидение, что позволило посетителям парка подбежать к месту и поймать ее. видео с ЧП на своей страничке в Ютубе разместила CBS News.

По данным портала, несчастный случай произошел вечером 24 июня. Пострадавшая - 14-летняя девочка. Инцидент произошел на гондоле, проезжающей над парком. Оператор поездки получил сигнал бедствия о том, что один из пассажиров выпадает из сидения и остановил аттракцион.

Посетители парка увидели, как из одного сидения свисает девочка. Шея подростка оказалась в ловушке между барами и автомобилем. На видео слышно, как кто-то кричит: "Шея девушки застряла!", прежде чем она упала с большой высоты.

Девушку поймали и срочно госпитализировали. Пострадал также один из посетителей, ловивших подростка – он получил травму, пока ловил девушку.

Аттракцион закрыт. Происшествие расследуется.