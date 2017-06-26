Сутки в АТО: 23 обстрела, один раненый

26.06.17 09:27Сколько просмотров этой статьи156Сколько комментариев этой статьи0

Режим тишины больше всего нарушался на донецком направлении.

За сутки 25 июня более 23 раза обстреливались позиции сил АТО на Донбассе, один военеый получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Один украинский воин вчера в результате вражеских обстрелов был ранен.

На приморском направлении "режим тишины" нарушался только один раз - вблизи Павлополя. После полуночи стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Опорные пункты в пригороде Авдеевки и в районе Каменки накрыли огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки днем также били из 82-мм минометов. Применялось пехотное вооружение и БМП неподалеку от Луганского на Светлодарской дуге, и в районе Зайцево. По украинским воинам, которые держат оборону возле Верхнеторецкого, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же активизировался вражеский снайпер.

На луганском направлении 10 раз нарушился режим прекращения огня. Около 9 часов вечера открыли огонь по позициям вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм. Также из 82-мм минометов открывали огонь в районе Счастья, Катериновки и Желтого. Опорные пункты вблизи Новозвановки обстреляли из противотанковых ракетных комплексов и вооружения БМП, а возле Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Попасной открывали огонь из стрелкового оружия.

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