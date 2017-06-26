17.06.17 18:002590
В Николаевской области подросток повесился в сарае
|26.06.17 10:19
|146
|0
Накануне трагедии отец нашел у 14-летнего сына сигареты, парня нашли повешенным на шпагатной веревке.
Накануне трагедии отец нашел у 14-летнего сына сигареты, парня нашли повешенным на шпагатной веревке.
В Николаевской области 14-летний подросток повесился из-за того, что отец нашел у него сигареты.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаева.
Тело ученика 9-го класса обнаружили на минувших выходных в сарае пгт Братское.
"Следователи Братского отдела полиции выяснили, что накануне трагедии отец парня нашел у него сигареты и поругал сына. Когда родителей не было дома, парень повесился на шпагатной веревке в сарае домовладения", – сообщили правоохранители.
Тело школьника направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Событие предварительно квалифицировано по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), как требует законодательство. В ходе следствия квалификация правонарушения может быть изменена.