В Николаевской области подросток повесился в сарае

26.06.17 10:19Сколько просмотров этой статьи146Сколько комментариев этой статьи0

Накануне трагедии отец нашел у 14-летнего сына сигареты, парня нашли повешенным на шпагатной веревке.

В Николаевской области 14-летний подросток повесился из-за того, что отец нашел у него сигареты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаева.

Тело ученика 9-го класса обнаружили на минувших выходных в сарае пгт Братское.

"Следователи Братского отдела полиции выяснили, что накануне трагедии отец парня нашел у него сигареты и поругал сына. Когда родителей не было дома, парень повесился на шпагатной веревке в сарае домовладения", – сообщили правоохранители.

Тело школьника направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Событие предварительно квалифицировано по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), как требует законодательство. В ходе следствия квалификация правонарушения может быть изменена.

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