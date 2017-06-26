В Харькове убили иностранного студента

Тело с ножевыми ранениями обнаружили возле ночного клуба.

Сегодня ночью в Харькове убили иностранца. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле одного из ночных клубов лежит мужчина без признаков жизни.

На место выехали следственно-оперативная группа и руководство райотдела, которые выявили тело 24-летнего парня с ножевыми ранениями. Погибший оказался гражданином Марокко, он учился в одном из харьковских вузов.

Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения на улице, ее сейчас изучают. Также полиция устанавливает и опрашивает свидетелей происшествия. Известно, что убийству предшествовала драка четырех человек недалеко от клуба, один из которых– погибший. Был ли иностранный студент пьян, сейчас устанавливает экспертиза.

Следственный отдел открыл уголовное производство по статье "Умышленное убийство".