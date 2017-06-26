В Харькове убили иностранного студента

26.06.17 11:00Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

Тело с ножевыми ранениями обнаружили возле ночного клуба.

Сегодня ночью в Харькове убили иностранца. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, около 2:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле одного из ночных клубов лежит мужчина без признаков жизни.

На место выехали следственно-оперативная группа и руководство райотдела, которые выявили тело 24-летнего парня с ножевыми ранениями. Погибший оказался гражданином Марокко, он учился в одном из харьковских вузов.

Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения на улице, ее сейчас изучают. Также полиция устанавливает и опрашивает свидетелей происшествия. Известно, что убийству предшествовала драка четырех человек недалеко от клуба, один из которых– погибший. Был ли иностранный студент пьян, сейчас устанавливает экспертиза.

Следственный отдел открыл уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Похожие новости

16.06.17 18:28В Николаеве охранник развлекательного заведения так избил клиента, что тому удалили селезенку

07.06.17 13:37Кровавая драка на Прикарпатье: раненый мальчик выпал с балкона

21.05.17 12:21В Николаеве студент выпал из окна 9 этажа общежития

28.04.17 11:18На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

04.04.17 20:00В Николаеве во время массовой драки 16-летний подросток нанес мужчине более шести ножевых ранений

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама