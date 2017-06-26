Рейдерский захват предприятия в Кировоградской области: задержаны более 30 человек

Группа лиц заставила выйти из офиса охранников, однако захватить здание окончательно злоумышленникам не удалось из-за сопротивления местных жителей .

В Кировоградской области толпа людей пыталась совершить рейдерский захват сельхозпредприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта", – отмечают правоохранители.

За попытку рейдерского захвата полицейские задержали 31 человека.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".