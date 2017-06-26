В Николаеве секонд-хэнд грабили в медицинских масках [видео]

26.06.17 14:00Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

Налетчикам удалось завладеть деньгами и скрыться. Полиция просит помощи в розыске у населения.

В Николаеве совершено дерзкое нападение на магазин, торгующий подержанной одеждой. ЧП случилось под вечер 24 июня на пересечении улицы Садовая и Центрального проспекта.

-В магазин ворвались двое мужчин в медицинских масках на лицах. Угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, они потребовали деньги из кассы, рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе полиции Николаевской области. – Для убедительности грабители несколько раз выстрелили в потолок. После чего забрали выручку магазина – порядка 10 000 гривен, и скрылись в неизвестном направлении.

Все происходящее зафиксировала видеокамера, но узнать нападавших по ней нельзя. Разбойники до сих пор разгуливают по городу, возможно, планируя новое нападение.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые смогут предоставить полезную информацию для следствия, сообщать в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00.

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