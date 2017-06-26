17.06.17 18:002590
Как в Николаеве патрульный наступил на лицо задержанному (видео)
|26.06.17 16:26
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В Николаеве сотрудник Нацполиции применил силу в отношении задержанного. Силовик попросту наступил ему на лицо. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Podol1TV.
В Николаеве сотрудник Нацполиции применил силу в отношении задержанного. Силовик попросту наступил ему на лицо. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Podol1TV.
Очевидцы события набросились на полицейского, вынудив его отойти от задержанного. Коллеги правоохранителя оттащили его прочь, а также переместили его жертву.