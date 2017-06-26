Как в Николаеве патрульный наступил на лицо задержанному (видео)

В Николаеве сотрудник Нацполиции применил силу в отношении задержанного. Силовик попросту наступил ему на лицо. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Podol1TV.

Очевидцы события набросились на полицейского, вынудив его отойти от задержанного. Коллеги правоохранителя оттащили его прочь, а также переместили его жертву.