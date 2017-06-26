17.06.17 18:002590
Харьковчанка надела на голову пакет и задохнулась
|26.06.17 16:55
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В Харькове сотрудники Нацполиции обнаружили тело местной жительницы. Она свела счеты с жизнью, надев на голову целлофановый пакет. Об этом сообщает официальная страница Нацполиции Харьковской области в Facebook.
В Харькове сотрудники Нацполиции обнаружили тело местной жительницы. Она свела счеты с жизнью, надев на голову целлофановый пакет. Об этом сообщает официальная страница Нацполиции Харьковской области в Facebook.
Инцидент произошел на Салтовском Шоссе. Смерть потерпевшей наступила из-за асфиксии, вызванной плотно затянутым на голове пакетом.
Правоохранители утверждают, что гражданка самостоятельно затянула на своей голове целлофан.
Самоубийство может быть связано с состоянием физического здоровья потерпевшей. Она страдала от онкологического заболевания.