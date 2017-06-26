Харьковчанка надела на голову пакет и задохнулась

В Харькове сотрудники Нацполиции обнаружили тело местной жительницы. Она свела счеты с жизнью, надев на голову целлофановый пакет. Об этом сообщает официальная страница Нацполиции Харьковской области в Facebook.

Инцидент произошел на Салтовском Шоссе. Смерть потерпевшей наступила из-за асфиксии, вызванной плотно затянутым на голове пакетом.

Правоохранители утверждают, что гражданка самостоятельно затянула на своей голове целлофан.

Самоубийство может быть связано с состоянием физического здоровья потерпевшей. Она страдала от онкологического заболевания.