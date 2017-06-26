Выпускной бал на Николаевщине закончился массовой дракой со стрельбой и поножовщиной

В воскресенье, 25 июня, в селе Лукановка Кривоозерского района во время выпускного вечера произошла массовая драка между отдыхающими и прибывшей на праздник группой лиц.

«Вчера был выпускной бал в селе Лукановка, подъехало несколько машин с армянами и началась поножовщина. Трое ранены: подрезали, сломанная челюсть и огнестрельные ранения», – сообщил читатель.

Начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил факт конфликта и характер ранений пострадавших.

По его словам, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими.

После первой волны конфликта нежданные гости вызвали подмогу и произошла еще одна более массовая драка.

В ходе конфликта всего пострадало пять человек. Двое пострадавших были госпитализированы, а еще троим медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, а также личности непосредственных участников и зачинщиков драки.