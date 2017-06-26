17.06.17 18:002590
Выпускной бал на Николаевщине закончился массовой дракой со стрельбой и поножовщиной
|26.06.17 17:21
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В воскресенье, 25 июня, в селе Лукановка Кривоозерского района во время выпускного вечера произошла массовая драка между отдыхающими и прибывшей на праздник группой лиц.
В воскресенье, 25 июня, в селе Лукановка Кривоозерского района во время выпускного вечера произошла массовая драка между отдыхающими и прибывшей на праздник группой лиц.
«Вчера был выпускной бал в селе Лукановка, подъехало несколько машин с армянами и началась поножовщина. Трое ранены: подрезали, сломанная челюсть и огнестрельные ранения», – сообщил читатель.
Начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил факт конфликта и характер ранений пострадавших.
По его словам, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими.
После первой волны конфликта нежданные гости вызвали подмогу и произошла еще одна более массовая драка.
В ходе конфликта всего пострадало пять человек. Двое пострадавших были госпитализированы, а еще троим медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, а также личности непосредственных участников и зачинщиков драки.