В Николаеве контролер трамвая ударила девочку безбилетницу (видео)

26.06.17 17:35Сколько просмотров этой статьи198Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 26 июня,в районе трамвайной остановки на пересечении улицы Декабристов и улицы Сенная произошел конфликт между женщинами-контролерами КП «Николаевэлектротранс» и двумя несовершеннолетними девушками, которые не заплатили за проезд.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил свидетель происшествия.

Как рассказал очевидцев, девушки, после требования контролеров оплатить проезд, платить отказывались и хотели уйти, но контролер схватила одну из них и несколько раз ударила по лицу.

«Сегодня около 11:00 возле трамвайной остановки на пересечении улицы Декабристов и улицы Сенной произошел конфликт между контролерами и двумя несовершеннолетними (на вид) девушками, не заплатившими за проезд. Со слов очевидцев, девушки отказывались платить и хотели уйти, на что одна из контролерш схватила одну из девушек и несколько раз ударила её по лицу.

В тот момент, когда я подошел к месту событий девушки вырвались из рук контролерш и быстро скрылись. Все это сопровождалось возмущенными криками очевидцев, некоторые даже хватали контроллеров, чтобы помешать им удерживать девушек, в дальнейшем люди также требовали от контролеров представится и дождаться полицию, это можно увидеть на видео», - рассказал свидетель происшествия.

В видео, которое свидетель конфликта прислал в редакцию видно, как две женщины, в жилетках с надписью «Николаевэлектротранс» опровергают обвинения в том, что они избивали девушек. По словам одной из женщин, это не она ударила девушку. Как утверждала контролер, на нее напали сами пассажирки. Также женщина заявила, что пойдет в полицию снимать побои.

В Заводском райотделе полиции, «Преступности.НЕТ» сообщили о том, что на данный момент времени по данному инциденту заявлений не было. Вместе с тем, там добавили, что было только обращение на «102».

Как сообщили в полиции, к ним позвонила женщина, которая представилась контролером КП «Николаевэлектротранс» и заявила, что двое девушек отказываются платить за проезд. На указанное контролером место выехали патрульные.

Однако когда они прибыли на место событий, то ни девушек, ни контролеров там уже не было.

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