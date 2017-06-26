Экстренно госпитализирован известный актер

Известный актер театра и кино Владимир Этуш срочно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Как рассказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, скорая помощь увезла Этуша в больницу из-за серьезной травмы.

«Владимир Этуш при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал.

Сейчас он госпитализирован в институт Склифосовского. Спектакль «Бенефис» с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра, будет отменен».

В мае Владимир Этуш отметил свое 95-летие. В кино он дебютировал в 1953 году, сыграв в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков».

Всенародную любовь актеру принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В 1984 году актеру было присвоено звание народного артиста .

В 1987—2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.