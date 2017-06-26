17.06.17 18:002590
Спикер «Правого сектора» сломал нос
|26.06.17 19:12
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Спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Он получил травмы, не угрожающие жизнеспособности. Об этом Скоропадский сообщает на своей странице в Facebook.
Спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Он получил травмы, не угрожающие жизнеспособности. Об этом Скоропадский сообщает на своей странице в Facebook.
По словам пострадавшего, он повредил лицо. Кроме того, у него диагностировали проблему с конечностями.
«Попал в аварию… Сломан нос, левый глаз не видит, левая рука и нога не двигаются», – заявил Скоропадский.