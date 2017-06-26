Спикер «Правого сектора» сломал нос

Спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Он получил травмы, не угрожающие жизнеспособности. Об этом Скоропадский сообщает на своей странице в Facebook.

По словам пострадавшего, он повредил лицо. Кроме того, у него диагностировали проблему с конечностями.

«Попал в аварию… Сломан нос, левый глаз не видит, левая рука и нога не двигаются», – заявил Скоропадский.