В Чернигове арестовали оккультистов, подозреваемых в резонансном убийстве

Новозаводской суд Чернигова арестовал мужчину и женщину, занимавшихся оккультизмом, которых подозревают в убийстве супружеской пары из столицы. Об этом сообщает областная Нацполиция на своей странице в Facebook.

Правоохранители напомнили, что 15 июня в полицию Киева поступило заявление об исчезновении супружеской пары. После незамедлительных поисков молодых людей выяснилось, что последний раз они выходили на связь с территории Черниговской области.

Полиция нашла супругов 21 июня, их тела были закопаны на территории свалки на месте бывшего свинокомплекса. Женщине и мужчине были нанесены с полдесятка ножевых ран в грудь, от чего они скончались.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались знахарка и ее товарищ, который также практикует колдовство.

Как стало известно, потеряв веру в традиционную медицину, супруги соблазнилось на обещание «чернокнижников» вернуть им здоровье.