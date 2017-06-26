17.06.17 18:002590
В Чернигове арестовали оккультистов, подозреваемых в резонансном убийстве
|26.06.17 19:52
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Новозаводской суд Чернигова арестовал мужчину и женщину, занимавшихся оккультизмом, которых подозревают в убийстве супружеской пары из столицы. Об этом сообщает областная Нацполиция на своей странице в Facebook.
Новозаводской суд Чернигова арестовал мужчину и женщину, занимавшихся оккультизмом, которых подозревают в убийстве супружеской пары из столицы. Об этом сообщает областная Нацполиция на своей странице в Facebook.
Правоохранители напомнили, что 15 июня в полицию Киева поступило заявление об исчезновении супружеской пары. После незамедлительных поисков молодых людей выяснилось, что последний раз они выходили на связь с территории Черниговской области.
Полиция нашла супругов 21 июня, их тела были закопаны на территории свалки на месте бывшего свинокомплекса. Женщине и мужчине были нанесены с полдесятка ножевых ран в грудь, от чего они скончались.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались знахарка и ее товарищ, который также практикует колдовство.
Как стало известно, потеряв веру в традиционную медицину, супруги соблазнилось на обещание «чернокнижников» вернуть им здоровье.