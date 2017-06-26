В Чернигове арестовали оккультистов, подозреваемых в резонансном убийстве

26.06.17 19:52Сколько просмотров этой статьи157Сколько комментариев этой статьи0

Новозаводской суд Чернигова арестовал мужчину и женщину, занимавшихся оккультизмом, которых подозревают в убийстве супружеской пары из столицы. Об этом сообщает областная Нацполиция на своей странице в Facebook.

Правоохранители напомнили, что 15 июня в полицию Киева поступило заявление об исчезновении супружеской пары. После незамедлительных поисков молодых людей выяснилось, что последний раз они выходили на связь с территории Черниговской области.

Полиция нашла супругов 21 июня, их тела были закопаны на территории свалки на месте бывшего свинокомплекса. Женщине и мужчине были нанесены с полдесятка ножевых ран в грудь, от чего они скончались.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Ими оказались знахарка и ее товарищ, который также практикует колдовство.

Как стало известно, потеряв веру в традиционную медицину, супруги соблазнилось на обещание «чернокнижников» вернуть им здоровье.

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