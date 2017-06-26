В Коблево поймали одесского «гастролера», который обворовывал курортников

34-летний житель Одесской области приехал на Николаевщину, чтобы трудоустроиться, но, так и не найдя работы, решил подзаработать преступным путем.

Сразу двое отдыхающих стали его жертвами в Коблево. В одном случае семья из Киева «избавилась» от планшета, одежды и других личных вещей, когда отлучилась из номера поужинать.

Также без своего имущества при аналогичных обстоятельствах осталась и соседка пострадавших.

Вор проник в комнаты базы отдыха через окно и унес все, что считал нужным. Уходя, он переоделся в вещи потерпевших, оставив им «на память» свои.

Именно это и помогло полицейским разыскать злоумышленника. Заявители подробно описали украденную одежду. Вор не торопился ее снимать, а продолжал блуждать в нем по улицам в Коблево.

Полицейские задержали ворюгу. Похищенное изъято и возвращено владельцам, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.